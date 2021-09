Os norte-americanos Dream Theater vão voltar a Portugal, em abril do próximo ano, para um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa, no âmbito da digressão que vai apresentar o disco “A View From the Top of the World”.

"Os pioneiros do metal progressivo são James LaBrie (vocais), John Petrucci (guitarra), Jordan Rudess (teclado), John Myung (baixo) e Mike Mangini (bateria) e contam com mais de 15 milhões de discos vendidos a nível mundial e duas indicações para os Grammy", recordou a promotora Everything is New, em comunicado. O concerto acontece no dia 29 de abril de 2022 e os bilhetes vão ser colocados à venda às 09:00 de sexta-feira, com preços entre os 26 e os 42 euros.