Foi preso e acusado de perseguição o homem que interrompeu Drew Barrymore durante um evento em Nova Iorque na segunda-feira.

Chad Michael Busto foi preso na quinta-feira, um dia depois de ter sido detido por instantes na vila de Sagaponack, que faz parte da cidade de Southampton e do condado de Suffolk, no estado de Nova Iorque, após uma chamada para os serviços de emergência ter dado conta de um homem alegadamente a andar de bicicleta por passeios privados e a dizer aos moradores da zona que estava à procura da casa da atriz.

Libertado após interrogatório, as autoridades policiais dizem que a divisão de detetives foi notificada do que aconteceu e que isso, conjugado com incidentes anteriores, conduziu a "factos que fundamentaram uma acusação de perseguição”.

O homem de 43 anos enfrenta uma acusação perseguição em quarto grau, de acordo com um comunicado de imprensa da polícia da cidade de Southampton, citado pela revista The Hollywood Reporter.

Na segunda-feira à noite, Drew Barrymore teve de abandonar um evento em Nova Iorque à pressa após Chad Michael Busto se dirigir para o palco a dizer que a conhecia e precisavam encontrar-se.

No vídeo a circular pelas redes sociais vê-se a atriz à conversa com a também atriz e cantora Reneé Rapp, que apresentava o seu álbum de estreia "Snow Angel"', quando é interrompida por um grito de “Drew Barrymore”.

Fiel à sua imagem pública, a visada reagiu com simpatia e disponibilidade: "Oh, meu Deus, sim? Olá!".

Ao mesmo tempo que se aproximava rapidamente do palco, o alegado 'stalker' [perseguidor] responde: "Sou o Chad Michael Busto, sabes que eu sou. Preciso encontrar-me contigo em algum momento enquanto estiver em Nova Iorque".

Logo aquando da aproximação, o vídeo mostra Reneé Rapp a reagir com inquietação antes de se levantar e escoltar para fora do palco uma Drew Barrymore que nunca desviou o olhar do homem e manteve uma postura calma enquanto este era rodeado por vários seguranças.

"Ambas lidaram com aquilo muito bem e recuperaram rapidamente para continuar uma conversa incrível”, escreveu na rede social X (antigo Twitter) o jornalista McKenzie Morrell.

VEJA O VÍDEO.