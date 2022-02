“Le cri + Sur le fil” é um espectáculo com duas coreografias de Nacera Belaza, a apresentar no dia 4 de março, às 21:00, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada.

“Le cri” e “Sur le fil” são duas coreografias criadas em 2018 e 2016, respetivamente, por aquela coreógrafa nascida em Medea, na Argélia, e que reside em França desde os cinco anos.

O espetáculo realiza-se na sala principal daquele teatro municipal, em Almada, onde, no dia seguinte, à mesma hora, a fadista Cristina Branco atuará.

A fadista irá apresentar temas do seu repertório bem como fados de “Eva”, álbum lançado em março de 2020 e que a artista descreve como autobiográfico, criado a partir de textos do seu diário, escritos num momento de ruturas pessoais.

A acompanhar Cristina Branco vão estar Bernardo Couto (guitarra portuguesa), Bernardo Moreira (contrabaixo) e Luís Figueiredo (piano).