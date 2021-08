Os Duran Duran apresentaram esta quinta-feira, dia 5 de agosto, “More joy”, canção do novo álbum “Future past”, a lançar em 22 de outubro, anunciou a promoção da banda britânica.

“Future past” é o seu 15.º álbum, marca igualmente o regresso aos estúdios dos produtores Erol Alkan, Giorgio Moroder e Mark Ronson, e conta com a colaboração de Graham Coxon, dos Blur, na guitarra, de Mike Garson, o primeiro pianista de David Bowie, e as vozes de Lyke Li, assim como com as colaborações de Tove Lo e Ivorian Doll. "More Joy" conta com a colaboração das Chai, banda punk feminina de Nagoya, Japão, "em evidente ascensão".

O primeiro single do novo álbum, “Invisible”, foi lançado em maio e o videoclipe foi produzido por Huxley, um artista criado a partir da inteligência artificial, que levou Nick Rodes, cofundador da banda a afirmar que conseguiram obter "a escultura" pretendida. "Sonoramente, é uma peça musical invulgar. Penso que quando todos os instrumentos se juntam, criam um som que talvez nunca tenhamos escutado anteriormente”.

O vocalista dos Duran Duran, Simon Le Bon, citado pela promoção do grupo, revelou que, quando entraram em estúdio, no final de 2018, para a gravação do álbum, reconheceram que precisavam de "escrever duas ou três faixas para um EP", o que foi conseguido desde essa "era pré-covid".

O novo álbum chega ao mercado 40 anos após o LP de estreia da banda, lançado em nome próprio em 1981, na mesma altura em que surgia a MTV nos Estados Unidos, e que incluía o sucesso "Girls on film".

"Future Past" é uma edição da Tape Modern para a BMG, e inclui 12 canções: “Invisible”, “All of you”, “Get it all up”, “Anniversary”, “Future past”, “Beautiful lies”, “Tonight united”, Wing”, “Nothing less”, “Hammerhead”, “More joy” e “Falling”.

Os Duran Duran surgiram em Birmingham, em 1978, no auge do movimento New Wave.