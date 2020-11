A 27 de setembro, Dwayne Johnson deu o seu muito mediático apoio à candidatura de Joe Biden nas eleições presidenciais nos EUA.

Assumindo-se como "politicamente centrista e independente" e alguém que já votou nos dois partidos, esta foi uma estreia pública para a estrela de Hollywood, que já admitiu querer seguir uma carreira política daqui a alguns anos mas mantinha a política longe dos temas partilhados com os seus fãs.

As reações dos seus 275 milhões de seguidores dividiram-se entre elogios e promessas de nunca mais voltar a ver um dos seus filmes.

Após a confirmação da vitória de Joe Biden na disputa com o atual presidente Donald Trump, o ator regressou às redes sociais para uma nova mensagem mais política.

"O meu voto representou as minhas filhas pequenas. Também representou humanismo, decência [e] princípios e valores que [a esposa] Lauren e eu instilamos nas nossas filhas. E, finalmente, o meu voto representou a importância de simplesmente ser um ser humano decente. E para mim, ser um ser humano decente é importante", partilhou com os seus fãs.

Apesar de dizer que a vitória soube muito bem e dar os parabéns a Joe Biden, Kamala Harris e a todos os que contribuíram para a maior adesão eleitoral de sempre, Dwayne Johnson também deixou uma mensagem de unidade, explicando que o "verdadeiro trabalho vai agora começar" pois o país está politicamente dividido.

"Não vou virar as costas a vocês só porque temos uma divergência de opiniões. Não sou assim. Ainda estou aqui e quando o sol nasce, nós também nos levantamos — vamos trabalhar, alimentar as nossas famílias e pagar as nossas contas", escreveu em tom conciliatório.

No vídeo a acompanhar a mensagem, esta mensagem é aprofundada com o reconhecimento de que a alegria de muitos é também a desilusão de outros tantos e que fará "tudo o que for possível para ter a certeza que todos trabalhamos juntos numa frente unificada".

O ator refletiu sobre o papel histórico de Kamala Harris como vice-presidente eleita: "Como um homem de cor e um homem que ama e respeita as mulheres, isto é bastante especial".

As notícias da vitória confirmada no sábado também o deixaram "um bocado emocional".

"Chorei uma lágrima ou duas, ou dez. Mas eram todas muito viris. Todas as minhas lágrimas são viris", brincou o "duro" dos filmes de ação.