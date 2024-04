Após se definir sempre como independente, presente nas convenções tanto do Partido Republicano como Democrata ao longo dos anos, Dwayne Johnson deu apoio público a um candidato político pela primeira vez em 2020: Joe Biden para as eleições presidenciais disputadas com Donald Trump.

O apoio não ficou apenas por uma mensagem nas redes sociais pois foi partilhado o vídeo de uma conversa com Biden e Kamala Harris, a candidata à vice-presidência.

Mas o ator não vai dar qualquer apoio público nas eleições em novembro onde se vai repetir o confronto político.

"Estou feliz com o estado da América agora? Bem, essa resposta é não. Acredito que vamos melhorar? Acredito nisso. Sou um tipo otimista e acredito que podemos melhorar”, disse numa entrevista no programa Fox & Friends esta sexta-feira (via Deadline).

"O apoio que fiz há uns anos com Biden foi o que considerei a melhor decisão para mim naquele momento", acrescentou, indicando que achou que fazia parte do seu 'trabalho' exercer a influência que tem como figura pública.

Após dizer que não o vai fazer agora, reconheceu que pesou nisso as reações dos fãs há quatro anos, divididas entre elogios e promessas de nunca mais voltar a ver um dos seus filmes.

"Não vou fazê-lo porque o que percebi que isso causou naquela época foi algo que me destrói profundamente, na altura e agora, que é a divisão. E isso afetou-me", explicou, recordando que "isso causou uma divisão incrível no nosso país".

"Portanto agora percebi, indo para estas eleições, que não vou fazer isso, porque o meu objetivo é unir o nosso país. Acredito nisso no meu ADN e, nesse espírito, não haverá nenhum apoio. Não que tenha medo disso, mas percebi que, a nível de influência, mantenho as minhas posições políticas para mim e acho que é entre mim e as urnas", disse.

Durante a conversa, Johnson voltou a não colocar de parte a hipótese de ele próprio concorrer um dia a presidente dos EUA, mas "neste momento, o meu desejo e as minhas prioridades são os meus filhos, deixá-los e ir buscá-los à escola, coisas do género".

