Sam Smith e Ed Sheeran, dois dos artistas britânicos mais populares da atualidade, são amigos e gostam de pregar partidas um ao outro.

Em entrevista no programa "The Kelly Clarkson Show", que foi para o ar esta terça-feira, dia 11 de outubro, Sam Smith revelou que recebeu uma prenda inusitada do colega. "Na verdade, é uma loucura. É um pénis de mármore de dois metros e meio", contou o artista.

"São duas toneladas e vou ter de a colocar na minha casa", disse o britânico, entre risos. "Onde vais colocar a estátua?", perguntou Kelly Clarkson. O cantor diz que a quer "transformar numa fonte".

"Não fui o primeiro [a receber uma prenda em forma de pénis]. Elton John foi o primeiro", contou Sam Smith.

Veja aqui o vídeo.