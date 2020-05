Esta iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, no distrito do Porto, foi reagendada para os dias 25 e 26 de junho de 2021, adiantou.

“Estamos já a trabalhar para manter o mesmo line up [alinhamento] já anunciado para as datas de 2020 inicialmente agendadas e outras grandes confirmações”, sublinhou.

A edição deste ano contava, entre outros, com a presença do DJ e produtor holandês Armin Van Buuren, que foi, por cinco vezes, eleito o melhor do mundo, tendo em 2019 lançado o seu sétimo álbum de estúdio, chamado “Balance”, com 28 faixas.

A promotora referiu que os bilhetes já adquiridos são válidos para as novas datas, não sendo necessária troca ou emissão de novo bilhete.