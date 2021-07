John Legend é a primeira confirmação da 17.ª edição do festival EDP Cool Jazz, que regressa no próximo ano. O artista vai apresentar o seu novo álbum, "Bigger Love", no dia 2 de julho de 2022, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

"Dotado de uma voz inconfundível, John Legend conta com uma carreira recheada de êxitos como refletem músicas como 'All of me', 'Ordinary People' ou 'Preach'. Dia 2 de julho de 2022 marca o arranque da 17ª edição de 2022, onde será esperado um concerto com configuração especial, que transportará o público numa viagem pelos temas memoráveis do artista2, frisa a organização em comunicado.

O EDP Cool Jazz está adiado para 2022 na "sequência da pandemia e respetivas condicionantes legais e de saúde pública, nomeadamente com a aprovação da proposta de lei do Governo Português, que determina a não realização dos eventos programados no formato normal por virtude da COVID 19", relembra a promotora do festival.

Os bilhetes emitidos para a 17.ª edição, inicialmente agendada para 2020 e depois para 2021, são válidos para a edição em 2022, não sendo necessário fazer a troca. Os portadores de bilhetes têm direito a solicitar a devolução do preço do bilhete no prazo de 14 dias úteis a contar da data prevista para a realização do evento em 2021 (devolução disponível de 2 de julho de 2021 a 21 de julho de 2021).

"Caso não solicitem reembolso no prazo referido considera-se que os portadores dos bilhetes aceitam o reagendamento do espetáculo, sem direito ao reembolso do valor, ficando o bilhete válido para o ano de 2022", lembra a prganização.