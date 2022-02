“Damas da Noite”, um espetáculo em que Elmano Sancho evoca a reviravolta de expectativas face ao seu nascimento, vai estar em cena no auditório do Fórum Municipal do Seixal, no dia 5, às 21h30.

O encenador pretende, assim, dar vida a esse outro desejado de si mesmo, como se fosse uma espécie de duplo e existisse numa realidade paralela que “Damas da Noite” encena. Para erguer a figura ficcionada chamada Cléopâtre - nome escolhido pelos pais caso tivesse nascido rapariga -, Elmano Sancho imergiu no mundo fascinante e provocador do transformismo, com os artistas a vestirem a pele deles e de outros. Com texto e encenação de Elmano Sancho, o espetáculo tem interpretação do próprio e de Dennis Correia 'aka' Lexa Black e de Pedro Simões 'aka' Filha da Mãe. O espaço cénico é de Samantha Silva e o desenho de luz de Alexandre Coelho. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram