Segundo a promotora Amazing Events, a banda estreia-se assim em palcos nacionais, depois de se ter reunido em 2017. Os Emperor foram "pioneiros da cena Black Metal norueguesa e membros do 'Black Metal Inner Circle'", na década de 1990, a par de Mayhem, Darkthrone ou Burzum, e "são uma das bandas mais solicitadas pelo público 'metaleiro' português", acrescenta a organização do festival.

"Prometheus - The Discipline of Fire & Demise" é o seu mais recente álbum dos Emperor e foi editado em 2001.

Eluvietie, D.R.I., Asphyx, Unleash the Archers, Trollfest, Harakiri for The Sky, The Omnious Circle, Arsea, High Fighter, Uburen, Alekto, Sotz', Lyfodeath, Veneno Califórnia, Leeks Inc., Apotropaico e Solar são outras bandas já anunciadas para o festival da Quinta do Ega, em Vagos, Aveiro.