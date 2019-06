Além do palco principal, na Praça da República, e de outro no Espaço da Nora, onde decorreram edições anteriores, os espetáculos e iniciativas da edição deste ano do festival vão decorrer nas Escadas de Santa Maria, no Castelo, no Musibéria, no Jardim Municipal e na Casa do Cante de Serpa.

Os destaques da programação do festival vão para os concertos da Orquestra Latinidade, composta por músicos de várias nacionalidades, na sexta-feira, no Musibéria, de Dino d'Santiago, no sábado, e de Pedro Abrunhosa, no domingo, na Praça da República, sempre a partir das 23:00.

Os espetáculos do primeiro dia, sexta-feira, vão decorrer, sempre a partir das 18:00, em espaços do Musibéria e são de artistas que têm uma relação com este centro de investigação, criação e difusão da cultura ibérica criado pela Câmara de Serpa.

Trata-se de artistas que têm uma relação com o Musibéria através do seu programa de residências artísticas, da sua programação anual de espetáculos, do seu estúdio de som e ou de publicações pela sua editora Respirar de Ouvido.

Na sexta-feira, além do concerto da Orquestra Latinidade, o Musibéria vai ser palco de concertos do argentino Santiago Arias, às 18:00, dos portugueses José Valente com Marta Bernardes, às 19:00, de Paulo Ribeiro & Os Camponeses de Pias, às 20:00, e do brasileiro Luiz Gabriel Lopes, às 22:00.

No segundo dia, sábado, o festival vai incluir o espetáculo "As Minhas MAIS? Marionetas", do grupo Trulé, às 11:00, no jardim municipal, a inauguração da exposição de desenho e pintura "Terra Sagrada do Pão", de Flávio Costa, às 16:00, na Casa do Cante, e animação circulante a cargo do grupo espanhol Charanga Si o Ké, a partir das 18:00, em ruas do centro histórico da cidade.

Segue-se, também na sexta-feira, os concertos dos espanhóis Óscar Ibáñez & Tribo, às 19:00, nas Escadas de Santa Maria, e do grupo português Companhia de Canto Popular, às 22:00, no castelo.

No domingo, último dia, o festival, além do concerto de Pedro Abrunhosa, vai incluir um 'workshop' sobre construção de instrumentos musicais com materiais recicláveis, às 11:00, no jardim municipal, o Projeto Interculturalidades, para migrantes divulgarem aspetos das suas culturas, às 16:00, no Espaço da Nora, a performance de teatro físico, objetos e formas animadas "Entremundos", do grupo espanhol PIA, às 18:00, na Praça da República, e os concertos dos brasileiros Jhon Douglas e Jungle Boys, nas Escadas de Santa Maria, às 19:00, e da cantora galega Uxía acompanhada pelo Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, às 22:00, no castelo.