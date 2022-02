Organizada pela associação Quadricultura, a 14.ª edição do Jazz AlémTejo realiza-se esta semana, na sexta-feira e no sábado, assim como nos dias 5, 11 e 12 de março, segundo os promotores.

O evento inclui concertos em dois palcos principais, o Auditório Municipal António Chainho (AMAC), na sede de concelho, e o Auditório da Escola Secundária Padre António Macedo (ESPAM), em Vila Nova de Santo André, realizando-se também espetáculos 'after-hours' em vários locais desta freguesia.

“Vamos voltar a um ritmo mais ou menos normal, ainda com algumas precauções, mas a situação já permite a realização dos espetáculos com algum à-vontade”, disse hoje à agência Lusa João Pereira da Silva, um dos elementos da organização.

A programação principal do Encontro Internacional de Jazz do Litoral Alentejano vai contar com os concertos de NoA, The Soaked Lamb, Afonso Pais, Quarteto de Carlos Bica e Isabel Rato Quinteto.

“O jazz é, apenas e só, a motivação para voltar às salas, aos concertos”, e para “juntar as pessoas para esquecer o que foi a seca do ponto de vista do convívio cultural que a pandemia nos obrigou a todos”, salientou o promotor.

Durante o evento, assegurou, “vão manter-se em sala todos os procedimentos de segurança” impostos pela Direção-Geral da Saúde.

“Não queremos perder a dinâmica, porque março é, por norma, o mês indicado pela organização para a realização deste evento”, que, “no ano passado, devido à pandemia, foi dilatado para outubro”, frisou.

O encontro arranca, na sexta-feira, às 22h00, no auditório da ESPAM, com o concerto do projeto NoA, do baterista André Sousa Machado, seguindo-se, no sábado, no palco do AMAC, a “banda de culto” The Soaked Lamb, com um repertório “em que os blues são a proposta e o desafio, indicou o promotor.

No segundo fim de semana, atua na ESPAM, o multi-instrumentista Afonso Pais (05 de março), acompanhado por um sexteto composto por Afonso Pais (guitarra), João Hasselberg (baixo), João Correia (bateria), João Neves, Maria Luísa e Nazaré da Silva (vozes).

No último fim de semana, é a vez de o Quarteto de Carlos Bica (dia 11), subir ao palco da ESPAM, com as presenças em palco, além de Carlos Bica, do saxofonista João Mortágua, do guitarrista Gonçalo Neto e do vibrafonista Eduardo Cardinho.

“Ao longo destas 13 edições já ganhámos respeito dentro da programação da música em Portugal, particularmente, na área do jazz e isso é muito positivo”, realçou João Pereira da Silva.

O concerto de encerramento, no dia 12, cabe ao Quinteto de Isabel Rato (piano), que se apresenta em Vila Nova de Santo André com João David Almeida (voz), João Capinha (saxofones), João Custódio (contrabaixo) e Alexandre Alves (bateria).

Após os concertos, seguem-se os encontros de jazz 'after hours', a partir das 23h00, em vários bares e cafés de Vila Nova de Santo André, com o Tiago Oliveira Coelho Quarteto, Chico Santos Trio e Samuel Pacheco Quarteto.