“Este ano, o Encontro está dedicado ao nosso Prémio Nobel da Literatura, José Saramago (…). A Embaixada de Portugal em Caracas une-se a esta efeméride que muito honra a língua e a literatura portuguesa”, disse à Lusa o embaixador de Portugal em Caracas, Carlos de Sousa Amaro.

Segundo o diplomata, o Encontro virtual decorrerá até 20 de dezembro e, à semelhança do ano anterior, foram convidados “sete escritores de diversas nacionalidades, que escrevem sobre realidades e temáticas diferentes”.

No encontro, disse o diplomata, estarão o escritor luso-angolano Vitor Burity da Silva, o escritor e dicionarista timorense Luís da Costa, o escritor e músico guineense Ernesto Dabo e a célebre escritora brasileira Nélida Piñón, que já conquistou vários prémios, incluindo o Prémio Virgílio Ferreira.

“Ainda tivemos a grande honra de conversar com Pilar del Río, atual presidente da Fundação José Saramago, viúva e companheira do falecido escritor”, enfatizou.

Por outro lado, disse o diplomata, “no caso da Venezuela, país onde reside uma numerosa comunidade portuguesa, apresentamos Denis Miraldo, escritor e dramaturgo, nascido em Portugal, cuja obra foi produzida na Venezuela”.

“Por isso, o encontro é também um reconhecimento a todos os portugueses que aqui vivem [na Venezuela] e que enveredaram pelo maravilhoso mundo das letras e da literatura, mesmo quando esta não seja feita em português (…) mas não deixam de ser por mentes lusas cujas raízes culturais frequentemente transparecem nas suas obras”, adiantou.

Carlos de Sousa Amaro sublinhou ainda que este evento é também “uma homenagem à lusofonia” na Venezuela, onde o ensino do português “se encontra em franca expansão, cada vez com mais escolas e estudantes desejosos de aprender português”, e “pretende divulgar o valor que o nosso idioma tem na atualidade e sobretudo a crescente importância que terá no futuro”.

O II Encontro Virtual de Escritores Lusófonos está a ser transmitido pelos canais da Coordenação de Ensino Português na Venezuela, do semanário de expressão portuguesa Correio da Venezuela, do Festival Literário Internacional de Caldas (Flipoços, no Brasil) e da Porto Editora, além da página da Embaixada de Portugal no Facebook.

O Encontro conta com o apoio do Camões IP, do Instituto Português de Cultura, do Flipoços, da Porto Editora, da Fundação José Saramago, do Centro de Língua Portuguesa de Maracay e do Centro de Língua Portuguesa de Caracas.