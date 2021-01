O EP, disponível nas plataformas digitais, inclui, além do inédito “Encore”, versões de temas ao vivo de Capicua: “Ela”, do projeto Língua Franca, que juntou Capicua a Valete e aos brasileiros Emicida e Rael, “Fumo Denso”, que gravou com DJ Ride, e “Parto sem dor” e “O quadrado perfeito”, de “Madrepérola”.

“‘Encore’ é precisamente o título deste conjunto de músicas, não apenas por ser só mais um bocadinho de palco que queremos guardar para sempre, mas por dar a merecida continuidade a ‘Madrepérola’ (a propósito do seu primeiro aniversário)”, afirmou Capicua sobre o EP, citada num comunicado hoje divulgado pela editora.

“Encore”, segundo a Universal, foi gravado ao vivo no Teatro Rivoli, no Porto, e no Teatro Aveirense, em Aveiro e, nessas ocasiões, Capicua estava acompanhada em palco por D-One, Virtus, Luís Montenegro, Sérgio Alves, Joana Raquel e Inês Malheiro.