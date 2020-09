A “Eneida”, do poeta Vergílio, um dos grandes clássicos da literatura europeia foi reeditada e chega este mês às livrarias com nova capa, com paralelismo formal ao texto original, e com grafia pelo novo acordo ortográfico.

Traduzido do latim por Ana Alexandra Alves de Sousa, Cristina Abranches Guerreiro e Luís M. G. Cerqueira, docentes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, esta reedição da Bertrand recupera estrutura em verso do poema épico, com indicação das estrofes, de dez em dez, referentes à versão portuguesa e à versão latina, para mais fácil leitura e estudo.

“Eneida” narra a fuga de Eneias de Troia e a viagem em busca de uma pátria que tantas vezes lhe fora profetizada, relatando as suas aventuras, a queda da lendária Troia, contada pelo próprio Eneias, o seu trágico amor pela rainha Dido e a chegada à península itálica, assim como os seus combates, alianças, e a origem mítica de Roma e da sua grandeza.