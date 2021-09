O espetáculo “Così Fan Tutte”, de Mozart, com a Orquestra Clássica do Politécnico do Porto, com apresentação no sábado no Coliseu do Porto, terá um ensaio geral, solidário, aberto do público na quinta-feira.

"O Coliseu Porto Ageas e o Instituto Politécnico do Porto associam-se à União Audiovisual – uma associação de cariz social e cultural, de apoio aos profissionais técnicos e artistas da cultura, espetáculos e eventos – e convidam o público para um Ensaio Geral Solidário. Dia 02, pelas 20:00", lê-se num comunicado divulgado por aquela sala de espetáculos. Quem estiver interessado em assistir ao ensaio geral solidário deverá reservar os bilhetes através do e-mail bilheteira@coliseu.pt. Para ter acesso ao ensaio, o público deverá entregar "um mínimo de seis produtos alimentares não perecíveis, produtos de limpeza e de higiene (adulto e bebé) à entrada". O Coliseu do Porto recebe no sábado o espetáculo "Così Fan Tutte", de Mozart, com a Orquestra Clássica do Politécnico do Porto sob direção de Cesário Costa e com encenação de António Durães.