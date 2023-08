Os membros deste comité de peritos foram escolhidos "pela sua reconhecida experiência no setor cultural" em sete países ibero-americanos: Portugal, Argentina, Chile, Espanha, México, Brasil, e Panamá, indica o site da OEI.

O comité atuará como órgão consultivo e de aconselhamento sobre as políticas e estratégias a desenvolver neste domínio, e o seu objetivo será "gerar ideias, propostas, reflexões e redes de geração e intercâmbio de conhecimentos para enfrentar os desafios e as prioridades do setor cultural ibero-americano", adiantou a organização.

Outras atribuições do grupo serão fomentar a participação de peritos e investigadores nas atividades da OEI, gerar relatórios sobre temas de especial relevância, e promover espaços de diálogo e debate que reforcem as iniciativas de cooperação da organização.

Paulo Pires do Vale, filósofo, curador, ensaísta e professor universitário, é, desde 2019, comissário do Plano Nacional das Artes, iniciativa do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação criada para aproximar as artes, o património e a cultura da vida dos cidadãos, em particular das crianças e dos jovens.

A comissão reúne ainda o brasileiro Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú Cultura, o espanhol Jordi Tresserras, diretor do Laboratório de Património, Criatividade e Turismo Cultural da Universidade de Barcelona, a mexicana Lucina Jiménez, diretora do Instituto Nacional de Belas Artes e Literatura, Andrés Gribnicow, diretor executivo dos Amigos do Museu Nacional de Belas Artes da Argentina, e a panamiana Katti Osorio, presidente do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios do Panamá.

A criação deste comité de peritos faz parte do programa orçamental para 2023-2024, que também estabelece as prioridades da OEI no domínio da cooperação cultural.