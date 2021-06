O Spotify destacou Ana Moura num dos maiores ecrãs de Times Square, em Nova Iorque. Nos últimos meses, o serviço de streaming tem dado eco a artistas femininas através da campanha mundial "EQUAL Music".

"É uma honra participar com tantas outras artistas femininas talentosas no Programa 'EQUAL Music' do Spotify, que eleva as vozes de mulheres e raparigas de todo o mundo e que tem um grande impacto social. Este é um momento para refletirmos sobre as contribuições notáveis que as mulheres deram à música, em particular, e ao mundo em geral", frisou a cantora na sua conta no Instagram.

Na publicação, Ana Moura sublinha ainda que apoia todas as "iniciativas que apoiam a igualdade em todas as suas formas".

Anteriormente, o Spotify já tinha destacado Nenny.

