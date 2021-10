A artista Erika de Casier, nascida em Portugal e radicada na Dinamarca, inicia no sábado, no Reino Unido, uma digressão europeia, para apresentar ao vivo o álbum "Sensational", revelou a editora britânica 4AD.

"Sensational" é o segundo álbum pop e r&b da cantora e produtora, mas o primeiro que edita pela editora britânica 4AD, casa que já lançou nomes como Cocteau Twins, Dead Can Dance, Red House Painters, Grimes, The National e Future Islands.

A digressão de Erika de Casier começa no sábado no Wigflex City Festival, em Nottingham, no Reino Unido, país onde fará ainda seis outros concertos até novembro.

A cantora atuará ainda na Dinamarca, Bélgica, Países Baixos, França, Suíça e República Checa. Em 2022 estão já anunciadas presenças nos festivais Primavera Sound (Espanha) e OFF Festival (Polónia). Não há qualquer data em Portugal.

Erika de Casier nasceu em Portugal em 1999, filha de pai cabo-verdiano e mãe belga, e cresceu na Dinamarca.

Antes de seguir caminho em nome próprio e lançar o álbum "Essentials", em edição independente, Erika de Casier integrou o projeto Saint Cava, com Andreas Vasengaard, com o qual editou um EP e atuou no festival de Roskilde.

Segundo a 4AD, "Sensational" amplia o universo musical do álbum de estreia, "Essentials" (2019), mas com uma outra atitude, no qual Erika de Casier tenta "desmontar estereótipos" sobre mulheres solteiras, amor e relacionamentos tóxicos.

Numa entrevista dada em 2020 à publicação Fader, Erika de Casier citava, entre as suas referências musicais, nomes como Erykah Badu, N.E.R.D. e Destiny's Child.