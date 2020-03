Os passes para o primeiro fim de semana do Rock in Rio Lisboa já esgotaram, anunciou a organização. "A mais de três meses da abertura de portas daquela que promete ser a edição mais mágica de sempre, os festivaleiros já quiseram garantir o seu lugar na Cidade do Rock nos dias 20 e 21 de junho, esgotando os passes para o primeiro fim de semana", revelou o Rock in Rio.

No entanto, ainda é possível adquirir bilhetes diários (por 69 euros) para assistir aos concertos de The Black Eyed Peas, Camila Cabello, Ivete Sangalo e David Carreira no dia 20 de junho, e Foo Fighters, The National e Liam Gallagher a 21 de junho, no Palco Mundo. No Galp Music Valley, para além da estreia de uma da festa I Love Baile Funk sobem ainda ao palco Bárbara Tinoco e a brasileira IZA.

"Para os festivaleiros que não quiserem perder os grandes êxitos do pop/rock, com Duran Duran, a-ha, Xutos & Pontapés e Bush, a 27 de junho, e o dia em que a festa estará a cargo de Post Malone, Anitta e HMB, a 28 de junho, podem ainda adquirir o passe para o segundo fim de semana do festival por 112 euros", lembra a organização.

Os bilhetes para o Rock in Rio Lisboa 2020 estão à venda nos locais habituais.