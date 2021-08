Na sua conta no Instagram, Catarina Furtado agradeceu o carinho dos espectadores. "Quando tive a ideia de fazer o programa 'É Urgente O Amor' e o desenvolvi com a minha incrível equipa da Shine com o meu amigo Hélder Dias Marques sempre quisemos também, de alguma forma, homenagear o nosso país", frisou.

"O país é feito de gente que tem de amar o seu berço, que tem de o valorizar. Gente que não ama o seu país, não se ama a si próprio. E o mais bonito é que um país é composto por gente de todo o mundo, com um passado que nos cruza, que nos enriquece. Somos feitos uns dos outros", escreveu a apresentadora da RTP1.

"Obrigada pela avalanche de palavras bonitas que tenho recebido sobre este formato original. Sobre esta vontade de destapar o melhor de todos e de todas nós", rematou.