O músico Rui Pato, nome histórico da canção coimbrã, toca em Lisboa no próximo dia 16 de novembro, numa homenagem que lhe presta a Associação José Afonso (AJA), no Fórum Lisboa.

Aos 16 anos, em 1962, Rui Pato estreou-se com José Afonso (1929-1987), no disco “Baladas de Coimbra”, que inclui canções como “Menino de Oiro”, “Tenho Barcos, Tenho Remos”, “No Lago Do Breu” e “Senhor Poeta”, álbum chave da chamada "geração de viragem" da música de Coimbra.

A partir de então, seguiu-se o seu trabalho com o músico de "Cantares do Andarilho" e "Cantigas do Maio", assim como com Adriano Correia de Oliveira (1942-1982) e outros nomes da canção de Coimbra, como Luiz Goes e Fernando Machado Soares.