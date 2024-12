O espetáculo, que esteve em cena em novembro último no Folies Bergère, em Paris, contou com a participação dos artistas Aaron Crow, Dan Sperry, Norbert Feré e Yu Hojin, e é um dos 60 nomeados.

Os Prémios Les Billets d’Or, escolhidos pelo público, distinguem os melhores espetáculos apresentados em Paris, durante o ano, desde a comédia ao drama e ao cabaret. As votações são feitas no 'site' da Billets d'Or.

Os vencedores serão conhecidos no próximo mês de janeiro.

“Impossible sur Scène” estará em cena de 12 a 15 deste mês, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, e de 19 deste mês a 12 de janeiro próximo no Teatro Tivoli, em Lisboa, e, de 15 a 18 de janeiro próximo, no Coliseu do Porto.