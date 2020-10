Cantar na aplicação Shazam para tentar descobrir o nome de uma canção não resulta, mas o Google tem agora uma solução. Para o ajudar a descobrir o nome daquela música que não lhe sai da cabeça, só tem de assobiar ou trautear a canção, usando os comandos de voz da aplicação.

Conhece aquela música 'da daaaa da da daaaa na naa naa ooohh yeah'? Ou aquela que começa com acordes de guitarra e tem um 'da na na naa'? Todos sabemos que é frustrante quando não nos conseguimos lembrar do nome de uma canção ou de qualquer uma das palavras, mas a melodia continua presa na cabeça", frisa a empresa.

Para testar a nova ferramenta, deverá instalar a aplicação Google no seu smartphone ou, se já a tiver, atualizar para a última versão. Depois, só tem de clicar na procura por voz, selecionar a opção de "Pesquisar por Música" e começar a assobiar ou a trautear durante 10 e 15 segundos.

Segundo a empresa, a ferramenta Hum to Search combina "o trautear, o assobio ou canto com a impressão digital certa". "A melodia de uma música é como a sua impressão digital. Cada uma tem a sua própria identidade única. Construímos modelos de machine learning que podem combinar o trautear, o assobio ou canto com a impressão digital certa", explica a Google.