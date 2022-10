Os vencedores dos Prémios de Banda Desenhada da Amadora foram anunciados hoje numa cerimónia no núcleo central do Amadora BD 2022, no Ski Skate Amadora Park.

O único prémio pecuniário do palmarés, o de Melhor Banda Desenhada de Autor Português, no valor de cinco mil euros, foi atribuído a “Estes Dias”, de Bernardo Majer, obra que a editora Polvo descreve como “uma antologia de seis crónicas sensíveis sobre os tempos atuais, que falam sobre monotonia, relações e dores de crescimento, na vida moderna”.

Bernardo Majer, nascido em 1990, licenciou-se em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e trabalha como designer gráfico numa agência de publicidade. “Estes Dias” é a primeira obra em que assume o argumento e o desenho. Em “Toutinegra”, o argumento ficou a cargo de André Oliveira.

O Amadora BD distinguiu com o prémio de Melhor Obra Estrangeira de BD Editada em Portugal “O Relatório de Brodeck”, de Manu Larcenet, da Ala dos Livros, e com o prémio Revelação “O Crocodilo, ou o Extraordinário Acontecimento Irrelevante”, de Francisco Valle e Rui Neto, da LoboMau Produções.

O prémio de Melhor Fanzine ou Publicação Independente foi para “Ditirambos: Fauna”, de Joana Afonso, Ricardo Baptista, André Caetano, Nuno Filipe Cancelinha, Diogo Carvalho, Raquel Costa, Francisco Ferreira, Sofia Neto, Sónia Mota e Carla Rodrigues, e o de Melhor Edição Portuguesa de CD para “Tu És a Mulher da Minha Vida, Ela a Mulher dos Meus Sonhos”, de Pedro Brito e João Fazenda, editado por A Seita e Comic Heart.

Os Prémios de Banda Desenhada da Amadora distinguem desde 1990, ano em que foi criado o Amadora BD, autores de banda desenhada, portugueses e internacionais.

O 33.º festival Amadora BD, a decorrer até 30 de outubro, quer dar visibilidade à banda desenhada feita por mulheres, celebra os 60 anos do Homem-Aranha e conta, pela primeira vez, com uma área de videojogos.

Tal como aconteceu em 2021, o festival tem o núcleo central da programação no Ski Skate Amadora Park, com exposições, encontros de leitores com autores e uma pequena zona de ‘gaming’, além de mostras previstas para a galeria Artur Bual e para a biblioteca Fernando Piteira Santos.

São mais de dez exposições programadas este ano pelo Amadora BD, com destaque para uma exposição coletiva “4 Quartos (E são nossos!)”, de quatro mulheres da banda desenhada - Joana Mosi, Patrícia Guimarães, Elléa Bird e Blanche Sabbah -, numa parceria com o festival de banda desenhada de Lyon, enquadrada na Temporada Cruzada Portugal-Françam, outra dedicada à novela gráfica “Balada para Sophie”, de Filipe Melo e Juan Cavia, e outra que celebra 60 anos da criação do super-herói Homem-Aranha, com cerca de 50 originais provenientes de coleções privadas dos Estados Unidos.

O festival Amadora BD é uma iniciativa da Câmara Municipal da Amadora.