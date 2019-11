Também com três prémios, o compatriota Alejandro Sanz conquistou o Grammy Latino de Gravação do Ano e Melhor Canção Pop por "Mi persona favorita" (com Camila Cabello), bem como o Melhor Vídeo da Versão Longa, por "Lo que fui es lo que soy".

"Quero dedicar este Grammy Latino a todo o público que assistiu aos meus espetáculos. Eles são os que dão sentido a essa coisa que é a música", disse.

Outros artistas em categorias consideradas importantes estiveram em destaque, casos de Juan Luis Guerra, Tony Succar, Pedro Capó, Kany García e Andrés Calamaro, cada um com dois Grammy Latinos.

"Para os nossos filhos, porque no final de contas sabemos que são eles que sofrem o maior sacrifício", disse Capó quando recebeu o prémio Canção do Ano com o tema "Calma".