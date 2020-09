Ethan is Supreme, estrela das redes sociais, morreu aos 17 anos. Segundo o The Sun, a causa da morte do influencer ainda não é conhecida.

A notícia da sua morte foi confirmada por Ava Louise, a sua melhor amiga. "Estou sem palavras", escreveu a jovem de 22 anos no Twitter.

Ethan Peters, conhecido online por Ethan is Supreme, era uma estrela das redes sociais, nomeadamente no Instagram, onde somava mais de 500 mil seguidores.

"Obrigado a todos os que me agrediram", escreveu o artista na sua última publicação nas redes sociais.