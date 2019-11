"A 'baiana' é um símbolo da alegria e da boa disposição, mas à medida que fores lendo este livro vais perceber o quanto ela teve de ser forte para continuar a sorrir e cantar, enquanto por dentro se sentia triste e só", escreve Tito Couto nas primeiras páginas, interpelando diretamente o leitor.

O livro recorda que Carmen Miranda nasceu em Marco de Canaveses em 1909, mas foi no Brasil e nos Estados Unidos que fez sucesso na música, embora o percurso tenha sido vivido com altos e baixos a nível pessoal, com relações destrutivas e amarguradas.

A coleção "Grandes Vidas Portuguesas" resulta de uma parceria entre a editora Pato Lógico e a Imprensa Nacional Casa da Moeda e conta com 15 títulos, contando a vida de figuras como Fernando Pessoa, Alfredo Keil, Marquesa de Alorna, Humberto Delgado e Ana de Castro Osório.