A edição de 2020 do Festival Eurovisão da Canção não se vai realizar, confirmou a organização no dia 18 de março. As semifinais e a final do concurso estavam agendadas para maio, em Roterdão (Países Baixos).

Em comunicado, a organização explicou que ainda as canções deste não vão poder concorrer na edição de 2021, garantido que, nos próximos meses, pretende "homenagear as canções e os artistas que foram escolhidos para o Festival Eurovisão da Canção 2020".

Esta sexta-feira, a União Europeia de Radiodifusão anunciou a primeira iniciativa que será levada a cabo. A partir do dia 3 de abril, vários concorrentes do festival vão fazer pequenos concertos nas redes sociais e onde vão recordar temas que estiveram a concurso.

Nos concertos "caseiros" vão participar alguns dos músicos que iria participar este ano e artistas que "fazem parte da família da Eurovisão".