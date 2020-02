O novo álbum de Cristina Branco, previsto para 20 de março, esteve a ganhar forma numa residência artística em Loulé, no final do ano passado. De Loulé, Cristina Branco e os músicos Luís Figueiredo (piano), Bernardo Couto (guitarra portuguesa) e Bernardo Moreira (contrabaixo) partiram para Copenhaga, na Dinamarca, “cidade natal” de Eva Haussman, onde decorreu estágio de maturação seguinte do disco, antes da entrada em estúdio.

Em “Eva”, a cantora dá vida a Eva Hussman, personagem que criou há 15 anos “para ultrapassar um momento difícil” na vida, e que decidiu “trazer para a luz”, neste novo trabalho, como contou à Lusa em novembro.

Na criação dos temas contou com a colaboração, entre outros, de Pedro da Silva Martins, Luís José Martins, André Henriques, Filho da Mãe, Francisca Cortesão, Filipe Sambado e Kalaf Epalanga.

A partir de 27 de março, Cristina Branco irá apresentar “Eva” ao vivo em várias cidades dos Países Baixos, Alemanha, Espanha, Dinamarca e Hungria.