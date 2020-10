Nove anos depois, os Evanescence vão regressar a Portugal para um concerto de celebração dos seus 25 anos de carreira e de apresentação do seu novo álbum. A banda irá atuar no dia 9 de outubro de 2021 na Altice Arena, em Lisboa.

No espetáculo, Amy Lee e companhia vão apresentar "The Bitter Truth", o quinto álbum de estúdio do grupo e com edição marcada para o final deste ano.

Os bilhetes são colocados à venda na sexta-feira, a 9 de outubro, às 10h00.