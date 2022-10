Em comunicado, a Equipa de Missão Évora 2027 revelou que a entrega presencial do ‘bid book’ de seleção da candidatura, correspondente à fase final do processo, vai ser entregue no Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC) do Ministério da Cultura, às 12h00.

Antes, às 9h30, em Évora, decorre uma sessão na Torre do Salvador, sede da candidatura alentejana.

De acordo com a convocatória enviada aos jornalistas, a comitiva que vai entregar o dossiê em Lisboa deverá partir às 10:20, sendo liderada pelo autarca Carlos Pinto de Sá, mas integrando também outros membros da Comissão Executiva Évora 2027, assim como Paula Mota Garcia, coordenadora da Equipa de Missão Évora 2027.

A candidatura de Évora a CEC é promovida pela Comissão Executiva Évora 2027, liderada pela Câmara Municipal de Évora.

Esta comissão executiva é ainda constituída pela Direção Regional de Cultura do Alentejo, Universidade de Évora, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Alentejo, Turismo do Alentejo – ERT, Fundação Eugénio de Almeida e Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo – ARPTA.

A 11 de março deste ano, numa conferência de imprensa no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, foi anunciado o grupo de quatro cidades portuguesas finalistas a CEC2027, no culminar de uma semana de audiências com as delegações de cada candidatura.

As quatro cidades que passaram à fase final, escolhidas de entre 12 municípios candidatos, foram Évora, Ponta Delgada, Braga e Aveiro.

Aquando da entrega do primeiro dossiê, a em 23 de novembro de 2021, foi explicado aos jornalistas que o mote da candidatura de Évora é a palavra “vagar”, expressão tipicamente alentejana.

A candidatura baseia-se em três eixos - herança cultural, intangibilidade e biodiversidade – e privilegia a criação de projetos de artistas e organizações locais, promovendo o tecido cultural de Évora e do Alentejo, referiram então os promotores.

O processo de escolha prevê ainda que o júri visite cada cidade finalista e faça audições com as equipas dos respetivos projetos, anunciando a CEC2027 no início de dezembro.