“É já nos dias 21, 22 e 23 de Outubro que Setúbal volta a receber - pela terceira vez - a EXIB Música, a feira profissional internacional de música ibero-americana que visa promover a difusão cultural Ibérica e da América Latina, bem como fomentar o diálogo intercultural com a Europa, incentivando a criação de pontes colaborativas para a circulação artística e para a diversidade musical e cultural”, lê-se num comunicado hoje divulgado pela organização.

Depois de uma “edição ‘pandémica’ e inteiramente digital", a EXIB regressa sob o tema Co-Criando Experiências.

O programa da EXIB inclui vinte concertos, de entrada gratuita, que irão decorrer em dois palcos, montados na Praça do Bocage e no Convento de Jesus.

Entre os artistas confirmados estão Thais Morell (Brasil), Sofia Rei (Argentina), Adriana Ospina (Colômbia), Maia Castro (Uruguai), Víctor Zamora y Sexteto Cuba (Cuba) e Miroca Paris (Cabo Verde).

“De Espanha chegam as Tanxugueiras, Alba Carmona e Xabi Aburruzaga e, no que a artistas nacionais diz respeito, vamos poder assistir às actuações de Maria Emília, os Monda, Pedro Mestre, as Moiçoilas e Cardo Roxo. Subirão ainda ao palco projetos de cocriação artística de Bernardo Couto (Portugal) e Martin Sued (Argentina) e de Manuel Linhares e Pedro Iaco (Portugal e Brasil)”, adianta a organização da EXIB.

Os concertos, embora decorram com público no local, poderão ser vistos em streaming.

A EXIB Música, organizada pela Iberoamérica Musical e com o apoio da Câmara Municipal de Setúbal e a colaboração da OEI Portugal, inclui ainda “mostras de produtos locais, gastronomia, artesanato, ações de rua e muita animação”.