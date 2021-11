A exposição "Amazônia Ameaçada", do artista brasileiro indígena Jairo Mozart, é inaugurada no domingo, às 17h00, no Espaço Espelho D'Agua, em Lisboa.

Da etnia Potiguara dos índios do Brasil, Jairo Mozart expressa-se nesta exposição através de desenhos, pinturas, produção musical e literária, com o objetivo de defender a vida e a tradição cultural brasileira e indígena.

Músico, compositor e artista plástico, Jairo Mozart, natural da cidade de João Pessoa, no Estado de Paraíba, com mais de quarenta anos de carreira artística, tem desenvolvido o seu trabalho em vários estados do Brasil e noutros países, como Porto Rico, Cuba, Estados Unidos, Grécia, Portugal e Espanha.

A exposição ficará patente até 9 janeiro de 2022, no Espaço Espelho D'Agua, em Lisboa