Em declarações à Lusa, Luís Humberto Marcos, responsável do MNI e curador da mostra de trabalhos de 32 países, que vai ficar na Casa Comum da Universidade do Porto até 18 de setembro, esclareceu que o prémio Einstein, dedicado a caricaturas sobre as teorias do Prémio Nobel da Física em 1921, é um dos galardões “especiais” inseridos no âmbito do festival Porto Cartoon.

Na terça-feira, a esta mostra “real” na Reitoria da Universidade do Porto vai juntar-se, no Museu Virtual do Cartoon, uma exposição “com todos os galardoados e finalistas” da 22.ª edição do Porto Cartoon, cujo primeiro prémio foi atribuído ao cartoonista francês Plantu, publicado regularmente no jornal Le Monde, acrescentou Luís Humberto Marcos.