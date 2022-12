O belga Jan Samyn e os brasileiros Ronan Horta e Ricardo Lemos juntam-se em Portugal para a exposição de entrada livre "Find Your Emotions", que decorre durante a Art Week, de 10 a 15 de dezembro, no atelier da Cerâmica Lemos, em Lisboa. A abertura conta ainda com uma atuação especial do pianista João Ventura, além de um "pocket show" do músico Antonio Villeroy, no dia 14.

A curadora Renata Hessel explica que cada artista apresenta e interpreta o tema à sua maneira. “O conceito da exposição é unir três artistas que convergem num mesmo interesse na arte, que é falar sobre emoções. Temos um escultor, um pintor e um storyteller, que trabalha com máscaras e desenvolveu a Máquina das Emoções", descreve.

Ricardo Lemos

Jan Samyn é um contador de histórias e promove com as suas obras o debate da expressão das emoções pela sua arte. As suas máscaras já foram expostas nos Estados Unidos, Holanda, Itália, Espanha ou França. Para a exposição em Lisboa, também trará a obra "Máquina das Emoções", em que a luta para expressar as emoções é simbolizada por um grande homem ajoelhado sobre uma cadeira de madeira, com as garras agarradas, onde estão disposta 523 emoções, numa ordem complexa de números primos, categorias, cores, símbolos, línguas e textos.

Ao elogiar Horta e Lemos, Samyn também explicou como a exposição foi pensada e organizada em torno das sete máscaras que representam todas as emoções presentes na 'Máquina'. “Medo, raiva, tristeza, alegria, espanto, repugnância e arrepio. Estou entusiasmado por esta exposição especial e muito íntima em Lisboa”, contou Jan Samyn, que falou ainda sobre o fascínio ao conhecer o trabalho desenvolvido na Cerámica Lemos. “As suas esculturas contam histórias que só posso imaginar por palavras, sendo eu um escritor. Sinto uma forte sinergia. Ronan é para mim o elemento vibrante desta exposição, as cores do seu trabalho atraem-me, desenhos emocionais com linhas quentes e comoventes”, assinalou.

créditos: Jan Samyn

Ronan Horta traz para a pintura e a liberdade de emoções como tema central da sua coleção. A ideia é não ter regras e emocionar o público. O brasileiro procura tocar o inconsciente coletivo de pessoas que percebem nos seus gestos firmes uma liberdade sem medo de utilizar as cores. Ronan inspira-se nos traços da sua tia, a artista plástica Ana Horta, que morreu precocemente em 1987.

Ricardo Lemos, que abre o seu atelier para receber o evento, traz das emoções do seu subconsciente a inspiração para suas esculturas na cerâmica. Segundo o artista, que vive em Lisboa há três anos, essas obras representam uma retrospetiva desse período na procura pela sua arte bruta.

“Durante essa jornada, expressei através das minhas mãos, modelei, esculpi os meus pensamentos, momentos que vivenciei durante esse período. São esculturas que se movimentam. Por isso, desafiam o equilíbrio e a técnica cerâmica. No fundo, são imagens que vêm do meu inconsciente, carregadas de simbologia e transformam-se em esculturas. Tornam-se vivas e ficarão sempre vivas aos olhares”, finaliza Ricardo Lemos, que já teve trabalhos expostos em França, Noruega, Estados Unidos e Brasil.

Ricardo Lemos

FIND YOUR EMOTIONS

EXIBIÇÃO

Quando: De 10 a 15 de dezembro.

Horários: Dia 10 - a partir das 16h00.

Dias 11, 12, 13 a 15 de dezembro - das 10h00 às 16h00

Dia 14 - a partir das 18h00

Morada: Cerâmica Lemos - Travessa da Pereira 16A, Armazém 12, Graça, Lisboa

Entrada Livre

VERNISSAGE

Quando: 10 de dezembro, a partir das 16h00

Morada: Cerâmica Lemos - Travessa da Pereira 16A, Armazém 12, Graça, Lisboa

Música com João Ventura

Entrada Livre

FINISSAGE

Quando: 14 de dezembro, a partir das 18h00

Morada: Cerâmica Lemos - Travessa da Pereira 16A, Armazém 12, Graça, Lisboa

Música com Antonio Villeroy

Entrada Livre