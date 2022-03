Expresso Transatlântico, projeto que junta a guitarra portuguesa de Gaspar Varela à guitarra elétrica de Sebastião Varela e a bateria Rafael Matos, revelou esta terça-feira, dia 22 de março, um novo single, "Quando Neptuno deu à Costa".

Depois de revelados os primeiros singles “Primeira Rodada”, “Azul Celeste” (em homenagem à fadista Celeste Rodrigues, bisavó de Gaspar e Sebastião) e “Alfama, Texas”, o trio apresenta o novo videoclipe para a canção. Com uma abordagem mais cinematográfica e filmado em película de 16 mm no Palácio Pombal em Lisboa, o vídeo foi realizado por Sebastião Varela.

"A música propõe um sentimento nostálgico e de libertação que dança à volta de uma respiração marcada. Foi com estes aspectos fundamentais que conduzi o meu olhar para este videoclipe. Fazendo uso de uma temática que nos é recorrente, o Mar como ponto de partida e de regresso. Para além do espaço, que funciona como uma personagem, temos também a Banda a conduzir a narrativa, e as personagens do músico Tiago Martins e da actriz Laura Dutra que representam pontos fundamentais dentro do que é este Universo", explica Sebastião Varela.

Veja o vídeo: