Na emissão desta quarta-feira, dia 6 de maio, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou o fim das Tayti e a relação entre as ex-integrantes, Tanya e Cathy.

Na rubrica do programa "As Três da Manhã", a humorista recordou uma entrevista de Cathy ao programa das manhãs da CMTV.

"É sempre um choque, eu sei, quando duplas icónicas se separam. Aconteceu com os Modern Talking, os Daft Punk e agora as Tayti", brincou Joana Marques. "As Tayti, Tanya e Cathy, desentenderam-se e passaram alguns anos sem falar. Agora já falam... não uma com a outra, mas para revistas e televisões", acrescentou.

"Como é que serão as partilhas entre elas? Tu ficas como 'Mexe o Tutu' e eu fico com 'Dá-me um Xoxo'?", brincou Joana Marques.

