Na emissão desta terça-feira de"Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou as férias do youtuber Windoh no Dubai.

"Ele esteve no Dubai em setembro e com o mundo todo à disposição dois meses depois, em dezembro, voltou a ir para onde? Para o Dubai. É só a mim que isto parece esquisito? Talvez porque já estive no Dubai e detestei, ainda por cima. Mas também não tenho os mesmos interesses do Windoh... carros e mais carros, vários tipos de carros", gracejou Joana Marques na rubrica do programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença.

"Era suposto ser uma viagem de luxo, mas mais parece aquelas visitas de estudo á Galiza, em que passas 17 horas dentro de um autocarro", brincou a humorista.

Veja o vídeo: