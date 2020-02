Na emissão desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou a entrevista de Maria Leal na "Prova Oral". No arranque da rubrica, a humorista frisa que a artista é a "namorada que ninguém quer".

"Admito muito a Maria Leal enquanto artista, não enquanto artista musical, até porque não é, mas na arte de roubar", brincou. "Ela continua a aparecer em público com a maior das latas", acrescentou Joana Marques na rubrica do programa "As Três da Manhã".

Na entrevista a Fernando Alvim, Maria Leal recordou ainda que atuou depois de um concerto de João Pedro Pais. "Pobre João Pedro Pais (...) Ninguém merece ter a Maria Leal nos seus 20 anos de carreira", gracejou Joana Marques.

