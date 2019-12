De acordo com o canal, a primeira temporada surge da adaptação do livro "Quarenta Palavras para Tristeza", o premiado mistério de Giles Blunt. "Nesta temporada, o agente da polícia de Algonquin Bay, John Cardinal (Billy Campbell), um detetive sisudo e amargurado, está obcecado com o caso de uma jovem nativa desaparecida", explica o FOX Crime.

"Quando esta é encontrada morta, Cardinal continua a investigar o caso, juntando-se ao detetive uma nova parceira, Lise Delorme (Karine Vanasse) e novos casos que alimentam a trama ao longo de duas temporadas", acrescenta o canal.