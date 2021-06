Fábia Rebordão, que recentemente editou um novo CD, “Sou Eu” atua também no palco principal do festival, frente ao rio Tejo, mas no dia 25.

O Festival é dedicado ao fadista Carlos do Carmo, falecido no passado 01 de janeiro, e tem já confirmadas as participações de Camané, Ricardo Ribeiro, Maria da Fé, Sara Correia, Paulo de Carvalho, Marco Rodrigues e Gil do Carmo.