A digressão abre no dia 18 de maio, em Graz, na Áustria e, no dia seguinte, o artista atua em Feldkirchen. No dia 20, apresenta-se em St. Johann e, no dia 21, em Innsbruck.

No dia 22, passa a fronteira para a Suíça e canta em Rorbas. Regressa à Áustria no dia 24, para atuar em Salzburgo, e, no dia seguinte, está em Ravensburgo, na Alemanha.

O criador de “Um Quarto para as duas” atua no dia 28, em Stainach, também na Áustria e, no dia seguinte em Landschut, na Alemanha, regressando a território austríaco para atuar no dia 30, em Viena, e, no dia seguinte, em St. Polten. Fecha a digressão em Baden, na Áustria, a 1 de junho.