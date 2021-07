O fadista Duarte, que em março último editou o álbum “No Lugar Dela", que definiu à agência Lusa como “um disco de combate", tem previstos três espetáculos até 6 de agosto, anunciou hoje o seu agenciamento.

No próximo sábado, Duarte atua na Barragem dos Patudos, em Alpiarça, no Ribatejo, no âmbito do Festival 4 Tons. No próximo dia 24, estará nos Jardins do Castelo, em Marvão, no distrito de Portalegre, para o Festival Internacional de Música de Marvão, e, no dia 6 de agosto, atuará na Praça de Touros de Beja.

Nestes espetáculos o fadista é acompanhado pelos músicos Pedro Amendoeira, na guitarra portuguesa, João Filipe, na viola, e Carlos Menezes, no baixo.

O fadista e autor da maioria dos 11 poemas do novo álbum, contou que este partiu da "escuta compulsiva" da canção "Algemas", de autoria de Álvaro Duarte Simões (1928-1990), interpretada por Amália Rodrigues (1920-1999), e com a qual abre o disco, que inclui uma homenagem à poetisa Leonor de Almeida [1909-1983].

Duarte reconhece que a sua "matriz é o fado", mas neste álbum explora "outros territórios musicais".