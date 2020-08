Fafá de Belém, uma das mais populares cantoras brasileiras e a única artista no mundo a cantar para três Papas, vai atuar esta semana em Fátima. A artista vai celebrar o seu aniversário no dia 9 de agosto com um concerto no Auditório do Centro de Estudos de Fátima.

O espetáculo da cantora brasileira poderá ser acompanhado online, via streaming, através da plataforma cultural internacional CLIVEON - Culture Live Online. Os bilhetes para ver o concerto online estão à venda por cinco euros.

No concerto, além de recordar os seus sucessos, Fafá de Belém, vai cantar fados, canções religiosas e temas portugueses de autores como Paulo Gonzo, Rui Veloso, Ana Bacalhau, o grupo Deolinda, e Carolina Deslandes.