A edição deste ano do Festival Faster Horses, que decorreu nos dias 16, 17 e 18 de julho no Michigan International Speedway, ficou marcada pela morte de quatro pessoas. Segundo a imprensa norte-americana, as autoridades locais estão a investigar o caso.

O USA Today avança que três das vítimas mortais foram encontradas dentro de uma autocaravana estacionada no recinto. O site adianta que a morte dos festivaleiros terá sido provocada pela inalação de monóxido de carbono.

Dois outros homens do grupo encontram-se hospitalizados.

A publicação confirmou ainda a morte de uma mulher. As causas da morte ainda não são conhecidas.