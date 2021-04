Fátima Lopes esteve na passada segunda-feira, dia 19 de abril, no programa "Wi-fi", da RFM. Na entrevista, a apresentadora revelou que gente convencida a "tira verdadeiramente do sério.

"Há pessoas que acham que são estrelas, mas as estrelas estão no céu", frisou a antiga apresentadora da TVI. "Quando vêm com ataques de vedetismo eu viro a boneca", gracejou no programa da RFM.

Na entrevista, Fátima Lopes confessou ainda que não voltaria à TVI neste momento."Neste momento, não me fazia sentido", frisou, não adiantando detalhes sobre a sua saída do canal. "Não vou falar sobre isso ainda. Não tem nenhum mistério, já no outro dia disse isto mas é verdade: isto é não é fazer do tema um tabu, acho é que há um tempo para tudo e eu ainda estou no meu tempo de digerir as coisas e de as arrumar dentro de mim", explicou.