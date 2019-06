Madonna lançou esta sexta-feira, dia 14 de junho, o seu novo disco, "Madame X". O álbum foi lançado na sexta-feira, dia 14 de junho, e conta com 15 canções na sua versão deluxe ("Extreme Occident" e "Looking For Mercy" são os temas extra).

"Faz Gostoso" é um dos temas do disco e tem estado em destaque nas redes sociais e nos serviços de streaming. Se não forem contabilizados os singles de antecipação, a versão do tema de Blaya é a canção mais ouvida de "Madame X" no Spotify. Segundo os dados do serviço de streaming, o dueto de Madonna e Anitta foi reproduzido mais de 900 000 vezes em dois dias (sexta-feira e sábado).

O tema da 'rainha da pop' entrou diretamente para o top do Spotify em Portugal e no Brasil.

Ao longo de uma hora, quatro minutos e 32 segundos, Madonna viaja por vários estilos, arrisca novos ritmos e atreve-se a cantar em português - talvez seja essa a maior referência à sua vida em Portugal, além da suave presença de guitarras portuguesas, da versão de "Faz Gostoso" e da colaboração com o grupo de batukadeiras de Cabo Verde.

Entre os novos temas, há cinco duetos, dois deles com Maluma ("Medellín" e "Bitch I'm Loca"). Em "Madame X", Madonna divide ainda protagonismo com Anitta, em "Faz Gostoso", Quavo, em "Future", e Swae Lee, em "Crave".