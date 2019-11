Esta quinta-feira, dia 14 de novembro, o músico brasileiro Silva partilhou nos serviços de streaming de música o seu mais recente projeto. O disco "Bloco do Silva (Ao Vivo)" foi gravado durante um concerto da sua digressão em Vitório, a cidade natal do cantor.

O álbum conta com 19 temas que celebram a música brasileira. "Bloco do Silva (Ao Vivo)" incluí temas de Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Araketu, Olodum, Caetano Veloso, Gal Costa, Jorge Ben e Marisa Monte.

"Estou extremamente feliz por anunciar que está no ar o álbum do 'Bloco do Silva'. É uma alegria enorme colocar no mundo este disco com repertório recheado dessa música pop e com uma base tão forte nas raízes do Brasil", frisou Silva nas redes sociais.

Além do disco, o músico partilhou ainda cinco vídeos gravados ao vivo. "Além do álbum, no meu canal no Youtube estão os cinco primeiros vídeos de 10 que gravamos ao vivo. Fazer este nosso carnaval, com todo mundo a cantar e a dançar é indescritível. Axé", sublinhou.

